مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور

لحق الطفل الأصغر إياد أحمد روميلة، 5 سنوات، قبل قليل، بشقيقه الأكبر عمر، متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، حيث لم يستجيب جسم الصغير لكل محاولات إسعافه داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وجرى إيداع الجثمان بجانب شقيقه الأكبر بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بسقوط طفلين من الطابق العاشر من أحد العقارات بشارع عبد السلام الشاذلي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع عمر أحمد روميلة، 9 سنوات، وإصابة شقيقه إياد، 5 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ، وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، والذي توفي عقب ذلك متأثرا بإصابته، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت التحريات الأولية أن الطفلين كانا يحاولان القفز من الشباك إلى البلكونة لكنهما سقطا أسفل العقار، وأن والديهما لم يكونا بالمنزل خلال وقوع الحادث، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.