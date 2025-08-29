قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون بلس
شريان حياة.. خط مياه مصري- إماراتي يروي عطش مئات الآلاف في غزة
بريطانيا تمنع مسئولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكية
محافظ أسيوط يتابع تداعيات انهيار منزل بقرية كوم أيوشيل ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لبحث الاستفادة من إنتاج مجمع محطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة

آية الجارحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمناقشة الاستفادة القصوى من إنتاج مجمع محطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات (PMU).

يأتي الاجتماع في إطار خطة وزارة الإسكان لتنمية شمال العين السخنة وأحياء السلام 1و2 بالسويس وجنوب العين السخنة ومدينة السويس الجديدة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بتأكيد أهمية التنسيق الدائم بين الجهات التابعة للوزارة لتلبية مختلف الاحتياجات المطلوبة لتنمية شمال العين السخنة وأحياء السلام 1و2 بالسويس والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، ومنطقتي جنوب العين السخنة، ومدينة السويس الجديدة والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية حتى يتم الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بتلك المناطق.

محطة تحلية مياه العين السخنة

وخلال الاجتماع، عرض اللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة الجاري تنفيذها وجاهزية محطة تحلية مياه العين السخنة، والخطوط الناقلة لتلبية احتياجات مناطق شمال وجنوب العين السخنة، كما أفاد ممثلو الشركة القابضة بإجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة التنسيق اللازم لإنهاء إجراءات استلام الأعمال.

 بدورهم عرض مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية، الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لكل منطقة من مناطق الخدمة المخطط تغذيتها من محطة تحلية مياه العين السخنة بطاقة 70 ألف م3/يوم في ضوء التوافق على ما تم عرضه من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومناقشة ما انتهت إليه الدراسة الهيدروليكية للخطوط الناقلة للمياه من محطة التحلية المذكورة وحتى الوصول لمناطق الخدمة للجهات المستفيدة.

وتابع نائب وزير الإسكان، مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المواعيد المستهدفة لجاهزية المشروعات لاستيعاب المياه المنتجة من محطة العين السخنة، كما ناقش مع مسئولي الجهاز التنظيمي والجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الحدين الأدنى والأقصى لمتوسط كمية المياه الشهرية المقترحة والمطلوبة من قبل الجهات التابعة والخطط الموضوعة لتلبية الاحتياجات المطلوبة على مدار العام وخاصة في فصل الصيف.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، مواصلة دعم الوزارة لتذليل العقبات والعمل الدؤوب لتقليل الفواقد من خلال خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة بصفة عامة ومدن الجيل الرابع بصفة خاصة في ظل الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف.

 واختتم الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بتأكيد استمرار التواصل بين ممثلي الجهات المعنية بالدولة لزيادة رقعة التنمية وسد الاحتياجات لمواجهة تحديات توفير المياه.

الدكتور سيد إسماعيل وزير الإسكان مياه البحر جهاز تنظيم مياه الشرب خطة وزارة الإسكان لتنمية شمال العين السخنة

