سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي

الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي من ضمن الأكثر بحثا على شبكات جوجل من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية، لمعرفة طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في مبادرة «سكن لكل المصريين 7» التي وفرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتسهيلات لمدة سداد مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

افتح موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الضغط هـــــنـــــا.

سجل دخول واكتب الرقم القومي الخاص بالمتقدم في خانة الاستعلام

واقرأ أيضًا:

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

زيارة موقع بوابة مصر الرقمية.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

تحميل كراسة الشروط وقراءة التعليمات.

إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا أو عبر البريد.

متابعة حالة الطلب عبر رسائل SMS أو الحساب الإلكتروني.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة سيكون 14 سبتمبر 2025، بعد مد فترة الحجز أسبوعين إضافيين استجابة لطلبات المواطنين.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة بالمحافظات.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ألا يكون سبق له الاستفادة بوحدة إسكان مدعومة من الدولة.

الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط.

استيفاء شروط الدخل المحددة لكل فئة (محدودي ومتوسطي الدخل).

أماكن طرح شقق الإسكان الجديدة 2025

في عدد من المدن الجديدة منها حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، العبور، بدر، إضافة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري يصل عددها إلى 396 شقة في محافظات من بينها الدقهلية والبحر الأحمر.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

شقة 90 مترًا في مشروع الإسكان الأخضر: 900 ألف جنيه.

شقة تسليم فوري في مدينة أخميم الجديدة بسوهاج: 470 ألف جنيه.

وحدات 90مترًا في مدن جديدة مختلفة: 850 ألف جنيه.

جميع الشقق كاملة التشطيب، ويجري التعاقد عبر التمويل العقاري بفترات سداد تصل إلى 20 سنة، وبفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% للمتوسطي الدخل.