وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025
نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي.. احرص عليها
رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة
أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي من ضمن الأكثر بحثا على شبكات جوجل من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية، لمعرفة طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في مبادرة «سكن لكل المصريين 7» التي وفرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتسهيلات لمدة سداد مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

افتح موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الضغط هـــــنـــــا.

سجل دخول واكتب الرقم القومي الخاص بالمتقدم في خانة الاستعلام

كيفية تقديم التصالح علي مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

زيارة موقع بوابة مصر الرقمية.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

تحميل كراسة الشروط وقراءة التعليمات.

إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا أو عبر البريد.

متابعة حالة الطلب عبر رسائل SMS أو الحساب الإلكتروني.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة سيكون 14 سبتمبر 2025، بعد مد فترة الحجز أسبوعين إضافيين استجابة لطلبات المواطنين.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة بالمحافظات.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ألا يكون سبق له الاستفادة بوحدة إسكان مدعومة من الدولة.

الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط.

استيفاء شروط الدخل المحددة لكل فئة (محدودي ومتوسطي الدخل).

أماكن طرح شقق الإسكان الجديدة 2025

في عدد من المدن الجديدة منها حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، العبور، بدر، إضافة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري يصل عددها إلى 396 شقة في محافظات من بينها الدقهلية والبحر الأحمر.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

شقة 90 مترًا في مشروع الإسكان الأخضر: 900 ألف جنيه.

شقة تسليم فوري في مدينة أخميم الجديدة بسوهاج: 470 ألف جنيه.

وحدات 90مترًا في مدن جديدة مختلفة: 850 ألف جنيه.

جميع الشقق كاملة التشطيب، ويجري التعاقد عبر التمويل العقاري بفترات سداد تصل إلى 20 سنة، وبفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% للمتوسطي الدخل.

