رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد يعلن تشغيل المركز التكنولوجي ويتفقد الإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد - المشرف على جهاز مدينة غرب بورسعيد، تشغيل المركز التكنولوجي الجديد بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الإجراءات منذ اللحظة الأولى للتشغيل.

وتفقد المهندس أشرف السماليجي، أقسام المركز المختلفة، واطلع على آليات استقبال الطلبات وإنهاء المعاملات، كما استمع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم حول التجربة الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إنشاء المركز التكنولوجي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يُسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين دقة العمل، وتقليل التعامل الورقي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، ومنها أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمناطق مختلفة من المدينة.

وأكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة في التنفيذ، مشدداً على أهمية الالتزام بالتصميمات المعتمدة وتحقيق التنسيق الجمالي الذي يليق بالمدينة ويعزز من جودة الحياة للسكان.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات في مدينتي شرق وغرب بورسعيد، مؤكداً أن الجهاز سيواصل متابعة المشروعات بشكل مستمر ومعالجة أي ملاحظات أو تحديات لضمان رضا المواطنين، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

