اقتصاد

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ومخازن ومخبز للبيع بالمزاد العلني في 4 مدن جديدة

آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٢٠م2 : 40م2) بالحي الـ14 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني ، وذلك بجلسة يوم الأربعاء 10/9/2025.

وأضاف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، انه تم طرح 13 مخزنا بمساحات تتراوح ( 9م2 : 25م2)، و8 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين ( ٦٠م٢ : ٩٠م۲) أسفل العمارات السكنية بالحي (۱۳) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 24/9/2025.


وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19م2 : 36م2) بمنطقة ١٣٥٠ فدانا  بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 16/9/2025.


وأوضح جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، أنه تم طرح محلين تجاريين وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20م2 : 40م2)، ومخبز آلي وملحقاته بمساحة ٤٤٠م٢ تقريبا بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 21/9/2025.
جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات شروط الطروحات بمقار أجهزة المدن، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

مدينة العبور الجديدة مدينة الشيخ زايد مدينة حدائق العاصمة مدينة غرب قنا الجديدة كراسات شروط الطروحات

