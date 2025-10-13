قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حقوق البرلمان: حديث ترامب عن انخفاض معدل الجريمة له دلالات قوية على الاستقرار الأمني ودعاية للسياحة المصرية

ترامب
ترامب
عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام، والتي أكد فيها أن معدل الجريمة في مصر من بين الأدنى عالميًا، معتبرة أن هذا التصريح يعكس صورة حقيقية وموضوعية لنجاح الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار خلال السنوات الأخيرة.

وقالت "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن إشادة ترامب بانخفاض معدلات الجريمة في مصر تمثل اعترافًا دوليًا صريحًا بفاعلية المنظومة الأمنية المصرية، وبالجهود الضخمة التي تبذلها مؤسسات الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن الأمن بات أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن الاستقرار الأمني انعكس مباشرة على الاقتصاد والسياحة، إذ أصبحت مصر وجهة آمنة ومفضلة للملايين من السائحين حول العالم، لافتة إلى أن هذا المناخ الأمني المستقر هو ما شجع الدول على استئناف رحلاتها لمصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت "سلامة" أن ما قاله ترامب لم يكن مجاملة دبلوماسية، بل قراءة واقعية للمشهد المصري، حيث تعيش البلاد حالة من الأمن المجتمعي الملحوظ بفضل جهود وزارة الداخلية وتكامل الأجهزة الأمنية مع وعي المواطن، مضيفة أن الانخفاض في معدلات الجريمة هو ثمرة استراتيجية شاملة تشمل البعد الاجتماعي والتنموي بجانب البعد الأمني.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة إن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إشادة القادة الدوليين المتكررة بالوضع الأمني المصري تؤكد أن القاهرة تمضي بثبات نحو مستقبل آمن ومستقر يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

