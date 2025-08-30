تحرير 146 محضرًا خلال حملات تموينية مكبرة في 3 مراكز بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز لضمان توفير سلع غذائية آمنة وخبز مطابق للمواصفات والوزن القانوني، وواصلت الوحدات المحلية جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملات عن تحرير 29 محضرًا بمركز العدوة تضمنت مخالفات متنوعة منها نقص وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم النظافة، إلى جانب 8 محاضر بمركز مطاي، شملت مخالفات نقص الوزن وعدم الإعلان والنظافة.

وخلال حملة تموينية بمركز بني مزار، تم تحرير محاضر متنوعة، بواقع 28 محضرًا بقرية شلقام، و24 محضرًا بقرية أبوجرج، و14 محضرًا بقرية الحسينية، و21 محضرًا بقرية بني صامت، بالإضافة إلى 22 محضرًا صحيًا متنوعًا، مع ضبط 800 كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.