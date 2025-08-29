محافظ المنيا: تحديث المخططات التفصيلية لـ 110 قرية واعتماد 64 عزبة.. صور

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في ملف التخطيط العمراني، من خلال الانتهاء من إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لعدد كبير من مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران، والحد من البناء المخالف، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بما يضمن توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 44 قرية بمركز ومدينة المنيا، كما يجري العمل حاليًا على تحديث المخططات الاستراتيجية لعدد 8 قرى بمركز أبوقرقاص، و8 قرى بمركز مغاغة، و31 قرية بمركز سمالوط، و19 قرية بمركز بني مزار، ليصبح إجمالي عدد القرى الجاري تحديثها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني 110 قرى.

وفيما يخص العزب والنجوع، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لها على مستوى المحافظة، وموافاة مديريتَي المساحة والزراعة والوحدات المحلية بصور الخرائط بصفة دورية، حيث تم اعتماد واستلام 64 خريطة حيز عمراني للقرى والعزب بمركزي المنيا ومطاي، وجارٍ تصوير تلك الخرائط لتوزيعها على الجهات المختصة.

وشدد محافظ المنيا على استمرار التنسيق الفعّال بين أجهزة المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية المعتمدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات البناء والترخيص وتحقيق الاستقرار السكاني.

ومن جانبها، أكدت المهندسة مروة فاروق، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن الجهود متواصلة للانتهاء من مشروعات التخطيط العمراني، بما يدعم جهود التنمية ويضبط النمو السكاني والعمراني، مشيرة إلى أن هذه المخططات تُعد أداة رئيسية لتنظيم البناء وتحديد الاحتياجات الخدمية والتنموية بمختلف مناطق المحافظة