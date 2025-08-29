شهداء العمل.. القصة الكاملة لمصرع شقيقين صعقا بالكهرباء خلال عملهما في الأرض الزراعية بالمنيا

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع شقيقين صعقاً بالكهرباء، أثناء العمل في إحدى المزارع الخاصة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول جثتين لشقيقين، إلى المستشفى المركزي، إثر تعرضهما لصعق كهربائي.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتوفيين هما: غريب. ع. ص 43 سنة، وشقيقه

منتصر 39 سنة يقيمان بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وذلك إثر تعرضهما لصعق كهربائي أثناء العمل، في مزرعة خاصة بالظهير الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص، تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق متصل شيع اهالي مركز أبوقرقاص الجثمانين فى حالة من الحزن الشديد.