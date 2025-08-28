أهالي المنيا يشيعون ضحايا انقلاب تروسيكل بالصحراوي الغربي

وسط حالة من الحزن والأسى شيع أهالي عزبة مشيط التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم، جثامين 4 أشخاص بعد أن لقوا مصرعهم في حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية عزاقة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الاسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 4 أشخاص وهم عبد السلام. ع. د 66 سنة، وعلياء. م. س 11 سنة، وسهير . ع. ع 30 سنة، وعبد الحميد. ع. ع 45 سنة، وإصابة زهرة. ع. ع 32 سنة، وجميعهما مقيمين جميعا بقرية صفط الغربية .

تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الحميات المنيا، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرفات النيابة العامة.