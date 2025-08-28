دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية بأبوقرقاص جنوب المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب في وحدة سكنية بمنطقة السوق بأبوقرقاص جنوب المحافظة دون إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت مديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بإندلاع حريق مفاجئ داخل شقه بعقار سكني بمدينة أبوقرقاص ، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الشرطة بصحبة عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق وعدم إمتدادة للمناطق المجاورة.

تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد الي المناطق المجاورة، ولم يسجل الحريق حتى الآن أية إصابات بشرية، في ظل وجود بعض التلفيات الناتجه عن الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.