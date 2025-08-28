إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بزراعي ملوي جنوب المنيا

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم ، إثر تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالقرب من مركز ملوي .

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.