مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.