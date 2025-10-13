محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تبطين ترعة الزاوية |صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تنفيذ أعمال التبطين والتكاسي لترعة الزاوية بقرية أم سن بمركز الرياض، وذلك طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بصفة دورية شكاوى ومطالب المواطنين، وتتعامل معها بشكل فوري بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة البنية التحتية للطرق، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال المدة الزمنية المحددة لضمان تحقيق السيولة المرورية على الطريق، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة.

وكلف محافظ كفرالشيخ بمتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا، للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والجداول الزمنية، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بكفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.