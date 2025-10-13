قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية
شقيق الصحفي صالح.. إعلام فلسطيني: سيتم اليوم تحرير ناجي الجعفراوي من سجون الاحتلال
ترامب: أشكر ويتكوف على جهوده في إعادة المحتجزين من غزة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي
وزير الإسكان من أسيوط: نعمل على رفع كفاءة المحطات وتطوير الشبكات لخدمة المواطنين في كل القرى
ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تبطين ترعة الزاوية |صور

محمود زيدان

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تنفيذ أعمال التبطين والتكاسي لترعة الزاوية بقرية أم سن بمركز الرياض، وذلك طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بصفة دورية شكاوى ومطالب المواطنين، وتتعامل معها بشكل فوري بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة البنية التحتية للطرق، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال المدة الزمنية المحددة لضمان تحقيق السيولة المرورية على الطريق، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة.

وكلف محافظ كفرالشيخ بمتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا، للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والجداول الزمنية، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بكفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

الجماهير المصرية

أجواء 2006.. شوبير يعلق على المساندة الجماهيرية لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

عماد النحاس

عماد النحاس يختار أبو جريشة وفتحي للجهاز الفني لنادي الزوراء العراقي..تفاصيل

شوبير

شوبير: حسام حسن يحقق رقما تاريخيا وإنجازا لم يتحقق من قبل في التاريخ مع منتخب مصر

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

