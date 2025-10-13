قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
رياضة

سعفان الصغير: الفترة القادمة ستشهد انضمام أحمد الشناوي للمنتخب

احمد الشناوي
احمد الشناوي
حسن العمدة

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام أحمد الشناوي إلى صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي ازمة بينه وبين حسام حسن. 

وقال سعفان الصغير في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: باب منتخب مصر مفتوح لجميع اللاعبين ولا يوجد أي خلافات مع أي لاعب. 

واضاف: أحمد الشناوي واحد من أفضل الحراس المتواجدين في مصر، ولا يوجد أي خلاف معه أو مع حسام حسن، والفترة المقبلة ستشهد انضمامه لصفوف المنتخب بشكل طبيعي. 

وتابع: سيتم الاستعانة بأحمد الشناوي في الفترة المقبلة، ومن الوارد أن تكون البداية في الدورة الودية التي ستكون الإمارات في الشهر المقبل، وسيبقى باب المنتخب مفتوح لأي لاعب يتألق ونحن نعمل في مركب واحد.

سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر منتخب مصر أحمد الشناوي

المزيد

