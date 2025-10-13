سعفان الصغير: الفترة القادمة ستشهد انضمام أحمد الشناوي للمنتخب

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام أحمد الشناوي إلى صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي ازمة بينه وبين حسام حسن.

وقال سعفان الصغير في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: باب منتخب مصر مفتوح لجميع اللاعبين ولا يوجد أي خلافات مع أي لاعب.

واضاف: أحمد الشناوي واحد من أفضل الحراس المتواجدين في مصر، ولا يوجد أي خلاف معه أو مع حسام حسن، والفترة المقبلة ستشهد انضمامه لصفوف المنتخب بشكل طبيعي.

وتابع: سيتم الاستعانة بأحمد الشناوي في الفترة المقبلة، ومن الوارد أن تكون البداية في الدورة الودية التي ستكون الإمارات في الشهر المقبل، وسيبقى باب المنتخب مفتوح لأي لاعب يتألق ونحن نعمل في مركب واحد.