سعفان الصغير: اتحاربنا كتير بسبب نجاحات التوأم .. وكل من هاجمنا غير وطنيين

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن التوأم واجه انتقادات قوية منذ توليهم مهمة تدريب منتخب مصر بسبب النجاحات.

وقال الصغير في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اتحاربنا كتير بسبب نجاحات التؤام مع جميع الفرق التي قاموا بتدريبها ولكن كل من هاجمنا “ غير وطنيين”

وأضاف: هدفنا كان إسعاد الشعب المصري منذ ان تولينا قيادة المنتخب، ولكن الأهم هو مواصلة العمل والتركيز على سعادة الشعب المصري وتحقيق انجازات مع المنتخب.

وتابع: في حالة حب غير طبيعية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير تستحق الإشادة بها، الشناوي وصبحي وشوبير لديهم القدرة علي اللعب في أكبر الأندية الأوروبية

وواصل: المهدي سليمان حارس مرمى كبير وأتمنى له التوفيق وتحدثت معه عند انتقاله إلى الزمالك وأخبرته أنها خطوة جيدة لكن هيكون في مشاكل كتير.