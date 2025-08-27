تنفيذي الشرقية يوافق علي إضفاء صفة النفع العام على بعض المدارس المؤجرة بمنيا القمح

وافق مجلس تنفيذي الشرقية برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص النظر في الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي بعض المدارس المؤجرة بمركز ومدينة منيا القمح وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء المركز.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألو جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

كما وافق المجلس التنفيذي على ما ورد بلجنة المسميات رقم 5 لسنة 2025 والتي تضمنت اطلاق اسم السيد حامد محمـد محمـد علـى مدرسـة أشـكر للتعلـيم الأساسي بعزبـة السـعادنة التابعة لقرية السماعنة مركز ومدينة فاقوس ، وذلك لكونه المتبرع بالأرض وطبقاً للقانون.

ووافق المجلس التنفيذي علي إطلاق اسم (مجمـع الحمـد الإعدادي / الثـانوي النمـوذجي بنين ) علـى مجمـع مشتول السوق الإعدادي / الثانوي بنين النموذجي الجاري إنشاؤه بـالجهود الذاتيـة بمركـز ومدينـة مشتول السوق بالإضافة الي الموافقة على تغيير اسم ميدان باتا بمركز ومدينة بلبيس إلى ميدان الشيخ عبد الحليم محمـود شيخ الجامع الأزهر السابق.

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من انطباق الشروط وطبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن وللصالح العام.