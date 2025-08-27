الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف ، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين جهاز شئون البيئة و مديرية الزراعة و رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام لتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمساءلة القانونية.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء ، بتنفيذ عدة إجراءات إستباقية للقضاء على السحابة السوداء وهى الإعلان عن بدء إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع المخلفات الزراعيه" قش الأرز و حطب الذرة " موسم حصاد2025 والتجهيز لفتح (200) موقع لتجميع ما يقرب من (200.000) طن قش أرز وتوفير عدد (227) معدة( مكبس – جرار - لمامة – فرامة) بمحطات الميكنة الآلية بمراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر ، مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من الوزارة.

كما تم المرور لمعاينة (26) موقع على الطبيعة لتجميع المخلفات الزراعية (قش الأرز – حطب الذرة ) للتأكد من إستيفاء الشروط الأتية " عقد إيجار محدد المدة للموقع المطلوب الترخيص علية – موافقة الجهة الإدارية ومديرية الزراعة على ممارسة النشاط المؤجر – إعداد خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم أو كبس ) وأماكن نقلها للإستخدام النهائى - الإلتزام بالإشتراطات الفنية أثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصة على إن يتم إصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقاً للكميات المتوقع جمعها ".

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ، بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية للمزارعين (ندوات – لقاءات مباشرة مع المزارعين )، بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية منعاً للمساءلة القانونية.

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز ، لعدم التعرض للمساءلة القانونية.