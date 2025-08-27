قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف ، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين جهاز شئون البيئة و مديرية الزراعة و رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام لتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمساءلة القانونية.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء ، بتنفيذ عدة إجراءات إستباقية للقضاء على السحابة السوداء وهى الإعلان عن بدء إستقبال  طلبات فتح مواقع تجميع المخلفات الزراعيه" قش الأرز و حطب الذرة " موسم حصاد2025 والتجهيز لفتح (200) موقع لتجميع ما يقرب من (200.000)  طن قش أرز وتوفير عدد (227) معدة( مكبس – جرار -  لمامة – فرامة) بمحطات الميكنة الآلية بمراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر ، مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من الوزارة.

كما تم المرور لمعاينة (26) موقع على الطبيعة  لتجميع المخلفات الزراعية (قش الأرز – حطب الذرة ) للتأكد من  إستيفاء الشروط الأتية " عقد إيجار محدد المدة للموقع المطلوب الترخيص علية – موافقة الجهة الإدارية ومديرية الزراعة على ممارسة النشاط المؤجر – إعداد خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم أو كبس ) وأماكن نقلها للإستخدام النهائى - الإلتزام بالإشتراطات الفنية أثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصة على إن يتم إصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقاً للكميات المتوقع جمعها ".

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ، بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية  للمزارعين (ندوات – لقاءات مباشرة مع المزارعين )، بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية منعاً للمساءلة القانونية.

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز ، لعدم  التعرض للمساءلة القانونية.

الشرقية محافظ الشرقية حصاد الأرز حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف موسم حصاد الأرز لمواجهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

صورة تعبيي

احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

عربية النواب تدين اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رام الله

مجلس النواب

مطالب برلمانية للمحافظين بمواجهة أزمات التكدس المروري واحتلال الشوارع

بالصور

في عيد ميلادها الـ 45.. 10 صور خطفت الأنظار لـ هيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد