حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء فرض الإنضباط للشارع ورفع المظاهر العشوائية والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات وتطبيق القانون علي المتعدين دون تهاون.

ومن جانبه قاد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات ورفع الباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم على حرم الشوارع والتي استهدفت شارع فاروق بمدينة الزقازيق.

من جانبه أوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن إزالة الأكشاك غير المرخصة والمظلات، والاستندات العشوائية، فضلًا عن رفع الباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم على حرم الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المتعدين.

هذا وقد لاقت الحملة استحسان المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين أشادوا بجهود الأجهزة التنفيذية في إعادة الانضباط والقضاء على المظاهر العشوائية وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع كافه الأشغالات المخالفة بنطاق المحافظة لإعادة الإنضباط للشوارع وفرض هيبة الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات، مشدداً على أنه لن يتم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة المرورية حفاظاً على المظهر العام لشوارع المحافظة.