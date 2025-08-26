مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالإشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة بتشكيل لجنة لإجراء مرور ميداني للنهوض بالمحاصيل الصيفية ( الذرة - الأرز – القطن ) بمركز ديرب نجم نواحي الشوبك أكراش ومركز الإبراهيمية نواحي السدس وشرقية مباشر وذلك بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بحضور المهندس صلاح محيى الدين مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس محمود ملكى مدير الإدارة الزراعية بالإبراهيمية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه تم عقد اجتماع مع مديرى وأجهزة الإدارات الزراعية لمناقشة كيفية حماية الأراضي من حالات التعدي عليها وإزالتها في المهد و كذلك عمل حصر للزراعات الصيفية خاصة الارز.