مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
بالصور

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أطلق المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية بتنفيذ مشروع خدمة عامة لتطهير مجري بحر مويس بدءاً من كوبري المحافظة وصولاً لكوبري الجامعة بنطاق حي ثان الزقازيق ، وكذلك زراعة الأشجار ، والذي يأتي في اطار الدور المجتمعي للجمعية في الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والدكتور محمد صلاح رئيس فرع جمعية الكشافة البحرية المصرية بالشرقية ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب وأعضاء جمعيتي الكشافة البحرية والجوية بالشرقية ومتطوعي شباب يدير شباب YLY بالشرقية.

واستقبل أشبال جمعية الكشافة محافظ الشرقية بأداء تحيه العلم وتقديم أغاني وطنية نالت إعجاب الحضور ، ليُشيد المحافظ بدور فرق الكشافة وما تتسم به من الإنضباط والصبر والإلتزام والنظام وحب الغير والعطف على الآخرين ، والإسعافات الأولية وغيرها من الأشياء التي تثري الشخصية وتنمي القدرات الفعالة لدى عضو الكشافة أو المرشدات وتُساهم في تشكيل الوعى وتنمية وبناء المجتمع.

كما قام محافظ الشرقية بغرس شجرة ضمن فعاليات مشروع الخدمة العامة لزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الإستفادة القصوى من الأشجار وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وتابع فرق الكشافة خلال قيامها برفع وجمع أي قمامة بالمجرى المائي ، تمهيداً لنقلها بمعرفة عمال تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق.

وفي نهاية الفعاليات حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع الشباب تشجيعاً لهم على الإستمرار في العمل التطوعي لخدمة المجتمع , مؤكداً دعمه الكامل لفرق الكشافة البحرية بمراكز شباب المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية جمعية الكشافة البحرية مجري بحر مويس حي ثان الزقازيق

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

