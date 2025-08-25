قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
مصر وإيران تبحثان في جدة تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان على غزة واستقرار المنطقة
مستشفيات غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.. و11 بسبب المجاعة
صحة المصريين خط أحمر.. الحبس والغرامة عقوبة غش حلويات المولد
فيتش : مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة
الإعلان عن القوائم المُحدثة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بمصر
لو عايز تشتري عربية.. شعبة السيارات تعلن أخبارا سارة للمواطنين
13 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
4 جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف القيادية بالقانون
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاختطافه صغيرًا والتعدي عليه
ننشر أسماء مصابي حادث حريق مستشفى جامعة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ فعاليات برنامج مشواري لأعضاء مراكز شباب بلبيس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال اقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا ليحيواً حياة كريمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي استمرار الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية في تنفيذ فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والذي يستهدف المرحلة السنية من 10- 14 عام وذلك لأعضاء مركزي شباب ميت حمل وأولاد سيف بمدينة بلبيس.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامه مشروعات خاصه بهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضه أن فعاليات برنامج مشواري تتضمن محاور البرنامج  التدريبي على  مجموعة من المهارات الحياتيه ( التقبل والعمل الجماعي - اتخاذ القرار وحل المشكلات - التحفيز الذاتي والتخطيط للمستقبل – كيفية التعلم والتواصل الفعال)  وتم تنفيذ البرنامج من خلال المدربتين هبه صابر وإسراء فايز المعتمدتين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

الشرقية محافظ الشرقية الإهتمام بالشباب وزارة الشباب حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

بالصور

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

هدى المفتي تخطف الأنظار بجمالها

هدى المفتي
هدى المفتي
هدى المفتي

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد