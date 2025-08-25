تنفيذ فعاليات برنامج مشواري لأعضاء مراكز شباب بلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال اقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا ليحيواً حياة كريمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي استمرار الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية في تنفيذ فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والذي يستهدف المرحلة السنية من 10- 14 عام وذلك لأعضاء مركزي شباب ميت حمل وأولاد سيف بمدينة بلبيس.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامه مشروعات خاصه بهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضه أن فعاليات برنامج مشواري تتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتيه ( التقبل والعمل الجماعي - اتخاذ القرار وحل المشكلات - التحفيز الذاتي والتخطيط للمستقبل – كيفية التعلم والتواصل الفعال) وتم تنفيذ البرنامج من خلال المدربتين هبه صابر وإسراء فايز المعتمدتين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.