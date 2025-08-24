يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد استخدام المياه بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية اليوم الحقلي والذي يُعد فعالية زراعية هامة تهدف إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين من خلال عروض عملية وتجارب ميدانية مباشرة ويساهم في توعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية لإنتاجية المحاصيل وزيادة دخلهم كما يُعد فرصة لتبادل الخبرات بينهم وبين الباحثين والمهندسين الزراعيين.

وفي هذا السياق أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز الزقازيق، بالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد و بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد ، بحضور الدكتور وليد الخبى بمركز بحوث الأرز بسخا كفر الشيخ ، و المهندس هانى صلاح أخصائي الإرشاد بالمديرية ، و المهندس السيد نجم رئيس قسم الإرشاد وعدد من المزارعين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن اليوم الحقلي تناول الحديث عن أهم أصناف الارز والتى تتحمل الظروف البيئية المعاكسة و التغيرات المناخية مع اختيار الصنف المناسب لطبيعة الارض والمقررات السمادية لكل صنف وحسب طبيعة الأرض والمحصول السابق.

وتناول الحديث عن الفحص الدورى لاكتشاف الأمراض والحشرات و أهمية الرش بالمبيدات والجرعات الموصى بها خاصة مرض اللفحة و الأصناف القابلة للإصابة وأهمية الرى خلال مراحل نمو النبات وعلامات نضج المحصول والتوقيت الأمثل للحصاد.