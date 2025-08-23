صحة الشرقية تنفذ 49 ألف زيارة منزلية لرعاية كبار السن وذوي الهمم

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قيام الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ 49198 زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بنطاق المحافظة وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية "كبار السن "التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.

أضاف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الانتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة ، وقاموا بتنفيذ 1383 زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة ،منها (50) حالة لذوي الهمم بالقرى والنجوع و العزب وتم إحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش، ليصل عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار 47 أسبوعاً لـ ٤٩١٩٨ زيارة منزلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك من خلال 125 مركزاً طبياً موزعاً على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.

كما تم خلال هذه الزيارات تقديم حزمة من الخدمات الطبية ،تتضمن الكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.