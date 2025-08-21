قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالشرقية

محمد الطحاوي

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخري ميكروباص بطريق منيا القمح بنطاق محافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى منيا القمح ونقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح يفيد استقبال "زياد" يبلغ من العمر 18 سنة " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم استقبال 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخري ميكروباص بطريق منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى منيا القمح ونقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

منيا القمح الشرقية محافظة الشرقية بمستشفى منيا القمح

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

