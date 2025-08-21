مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخري ميكروباص بطريق منيا القمح بنطاق محافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى منيا القمح ونقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

