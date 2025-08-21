100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق

أكد الدكتور أشرف سعد سليمان أمين عام حزب حماه وطن بالشرقية، أنه انطلاقاً من الدور الوطني ومسؤولياته المجتمعية تجاه أبناء الوطن، يعلن حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية عن صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث انهيار العقار الكائن بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق.

وأضاف امين الحزب، أنه قرر تقديم دعم مالي بواقع 100,000 جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و25,000 جنيه لكل مصاب، وذلك في إطار حرص الحزب على المساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين جراء هذا الحادث الأليم.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق الكامل مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،بما يضمن سرعة تنفيذ الإجراءات وصرف الإعانات للمستحقين.

كما يتقدم حزب حماة الوطن، بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأصدق الدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.