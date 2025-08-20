قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لمستشفيات جامعة الزقازيق وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد المصابين في حادث إنهيار عقار قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق والذي كان يخضع لإجراء الجراحة اللازمة بغرفة العمليات عقب تعرضه لكسر بالحوض متمنيا له الشفاء العاجل.

أكد محافظ الشرقية علي ضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بالحادث والتنسيق بين كافه القطاعات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الطبي اللازم لهم لإستكمال علاجهم وعودتهم لمنازلهم لسلام.

انتقل محافظ الشرقية لمستشفى الزقازيق العام وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد مصابي الحادث والذي تعرض لكدمات بالصدر والرأس وتم نقله لغرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم مؤكدا أن مصابي حادث انهيار العقار تحت الرعاية الدقيقة والرعاية المستمرة للأطباء وطاقم التمريض بالمستشفي وتم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والطبية لمتابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج اللازم لهم.

 أكد محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمصابين وأسرهم وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم متمنيا للمصابين سرعة الشفاء ولأسر الضحايا الصبر والسلوان.

يذكر أن حادث انهيار العقار أسفر عن وقوع 3 حالات وفاة و 7 حالات إصابة وتم خروج 5 حالات من مستشفيي الزقازيق الجامعي والعام بعد تلقيهم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالتهم .

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد يحيي مدير مستشفي الزقازيق العام.

