إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية ضمن الموجة الـ 27

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي انطلقت يوم 9 أغسطس وتستمر حتي 22 أغسطس الجارى ، حيث أسفرت تلك الحملات عن إزالة 12 حالة تعدي على مساحة 204 أمتار مباني و4 حالات تعد على مساحة 5 قراريط و22 سهم أراض زراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقاً للقانون.