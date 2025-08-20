ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار جهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع رجال وحدة التدخل السريع بالديوان العام في رفع أنقاض المنزل المنهار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق والذي أسفر عن وقوع 6 حالات وفاه وإنقاذ 6 مصابين مؤكدا استمرار عمل اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة وإخلاء المتضرر منها حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود قوات الحماية المدنية والإسعاف في البحث عن مفقودين أسفل الانقاض، وإنقاذ المصابين ، كما وجه الشكر لكافة الجهات المشاركة في الإنقاذ ورفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار وذلك بعد أن تم فرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وكان محافظ الشرقية، قد كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتقديم أوجه المساعدة والدعم العاجل للمصابين وأسر المتوفيين مع سرعة صرف التعويضات المقررة طبقا للقانون ، وكذلك تكليف وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.