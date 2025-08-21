محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

قدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين ، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تتدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم اللازم لهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

وخلال تأدية واجب العزاء قدمت مؤسسة التكافل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي مساعدات مالية عاجله لأسر الضحايا وذلك لحين صرف التعويضات بصورة قانونية .

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للقانون وتنفيذاً لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم .

وأعرب أهالي الضحايا عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم الأليم.