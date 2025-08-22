قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الشرقية .. تنظيم قافلتين طبيتين بقريتي بهنيا وهرية رزنة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، في تنظيم قافلتين طبيتين شاملتين بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، وقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، خلال الفترة من 18 وحتى 21 أغسطس 2025، والتي استهدفت توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـعدد 4949 مواطنًا.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل الطبية تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به الفريق الطبي من أطباء وتمريض وإداريين، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس مدى احترافية التنظيم، وتؤكد أهمية استمرار تلك المبادرات في دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلتين شملتا مجموعة من التخصصات الطبية المهمة، وتم تقديم خدمات طبية متميزة وتأتي هذه القوافل ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المناطق النائية والمحرومة، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية في دعم القطاع الصحي بما يحقق التنمية الصحية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية بمجلس الوزراء بنك الشفاء المصري لمركز الزقازيق

