أخبار العالم

تركيا : أعمال الجماعة الكردية الانفصالية تهديد لأمن إيران والمنطقة

تركيا
تركيا
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع التركية أن أعمال الجماعة الكردية الانفصالية المسلحة يُعد تهديد صريحا لأمن إيران واستقرار المنطقة.


وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها : نتابع من كثب تحركات الجماعة الكردية الإيرانية المسلحة والتطورات.

وأشارت الوزارة التركية في بيانها إلى أن أسطنبول تحتفظ بحق الرد على المواقف العدوانية بغض النظر عن مصدرها ، لافتا إلى أنه تنسق مع النيتو وحلفائها.


فيما نفت هيئة الأركان الإيرانية إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية، معربة عن إحترامها لسيادة تركيا.

ووصفت هيئة الأركان الإيرانية في بيان لها أن تركيا  دولة صديقة وجارة.


وفي وقت لاحق أعلنت تركيا أن دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران قبل دخوله المجال الجوي التركي.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أنه تم تحييد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو مجالنا الجوي".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن وحدات الناتو في شرق المتوسط تعترض مقذوفًا باليستيًا انطلق من إيران نحو الأجواء التركية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

في سياق متصل، قالت الرئاسة التركية "عزمنا وقدرتنا على ضمان أمن بلادنا في أعلى مستوياتهما وسنتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أرضنا ومجالنا الجوي"، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.

كما نقل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نقل إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي "قلق أنقرة بشأن إطلاق صاروخ باليستي من إيران باتجاه المجال الجوي التركي، الذي جرى تحييده".

