قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام مسجد السيدة زينب: الله سبحانه وتعالى مدح الذين يحافظون على صلاتهم ويخشعون فيها | فيديو
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صراع بين قيادات الإخوان الإرهابية في تركيا حول رئاسة جمعية مشبوهة واستخدامها في بيع الجنسية التركية لعناصر هاربة

قيادات الإخوان الإرهابية
قيادات الإخوان الإرهابية
أ ش أ

 بعد احتدام الصراع بين قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في الخارج على أموال التنظيم والسيطرة على مشروعاته، تكشفت وقائع حول صراع جديد بين قيادات التنظيم الهاربة في تركيا، وأبرزهم القياديان: عادل يونس راشد "مسئول الجالية السابق" وعضو الجماعة حسين أحمد عمار، وذلك على إثر الخلافات بينهما على إجراء العملية الإنتخابية لجمعية مشبوهة بتركيا (أحد الكيانات التابعة للتنظيم على الساحة التركية).

وتصاعدت الإتهامات المتبادله فيما بينهما وصولاً للمحاكم التركية لإبطال نتيجة الإنتخابات الأخيرة للجالية بالإضافة للإدعاء بوجود مقاطع فيديو موثقة خلال العملية الانتخابية، توضح اضطلاع القيادى الإخوانى الهارب عادل يونس راشد (مسئول الجالية السابق) بالاستعانة بمواطنين أتراك وإيهام الناخبين بأنهم لجنة إشرافية تابعة لإدارة الجمعيات التركية (على خلاف الحقيقة) وقيامهم بالتصويت لقائمة الأخير رغم عدم أحقيتهم بالمشاركة بالعملية الإنتخابية .

وأفادت التقارير بان القيادي الإخواني الهارب عادل راشد يدعم قائمة تتبع توجهاته تمكنه من الفوز بالإنتخابات؛ وذلك لخشيته من اكتشاف وقائع الفساد المالى داخل الجمعية أثناء فترة توليه رئاسة الجمعية خلال الأعوام الماضية.

كما قام عادل راشد - خلال العملية الانتخابية - بتقديم بعض المستندات التى تشير لعدم وجود صفة لترشح قائمة الإخوانى حسين عمار؛ نظراً لاستقالته من عضوية الجالية فى وقت سابق والإعلان عن فوز قائمة الأول بالتزكية .

تجدر الإشارة إلى أن القيادى الإخوانى عادل راشد يسعى - من خلال رئاسته للجمعية التابعة للإخوان في تركيا - للتربح من خلال بيع الجنسية التركية لعدد من العناصر المصرية الهاربة بهدف تحقيق الثراء المادي.

ك ف

احتدام الصراع جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين أموال التنظيم السيطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

الشاب المعتدي عليه

من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

محمد علاء

تامر حبيب عن محمد علاء: أكثر أشرار الشاشة الرمضانية جاذبية

الست موناليزا

على الرغم من عدم عرضها على شاهد.. mbc دراما تذيع آخر حلقات الست موناليزا

وننسى اللي كان

«وننسى اللي كان» الحلقة 14.. خطف عمرو محمود ياسين

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى
سارة سلامة تخطف الانظار رفقة والدها و شقشيتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

المزيد