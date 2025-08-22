إمام عاشور وبن شرقي يتألقان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألق لاعبو الأهلي في مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

امام عاشور وأشرف بن شرقي

موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

يغيب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباراة غزل المحلة بعد حصوله على الطرد في كما يغيب ياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الخلفية والأمامية على الترتيب.