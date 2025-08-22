قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تعتزم إعادة تقييم عملتها وحذف صفرين
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من يوم الأحد  25  أغسطس، حيث تقام مباريات هامة أبرزها لقاء الزمالك مع فاركو، والأهلي أمام غزل المحلة.

مواعيد جدول المباريات كالتالي:

 الأحد 25 أغسطس

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – 6:00 مساءً

إنبي × الجونة – 9:00 مساءً

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة × الأهلي – 6:00 مساءً

زد × وادي دجلة – 6:00 مساءً

بتروجت × المقاولون العرب – 9:00 مساءً

بيراميدز × مودرن سبورت – 9:00 مساءً

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة – 6:00 مساءً

الزمالك × فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود × المصري – 9:00 مساءً

الاهلي الزمالك فاركو الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

حازم امام

حازم إمام يهاجم آدم كايد: نزل الملعب مكروش وضيع الفرص

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

ترشيحاتنا

Pixel 10

جوجل تكشف عن أقوى ميزات الذكاء الاصطناعي في Pixel 10.. إليك أبرزها

كيا K4 وتويوتا كورولا

بالأسعار.. لو معاك مليون و300 ألف جنيه تشتري بديلة السيراتو ولا كورولا؟

ستروين c5 موديل 2025

ستروين c5 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

بالصور

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد