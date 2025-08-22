قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
40 مليون جنيه.. سيف زاهر يكشف مصير حسام عبد المجيد مع الزمالك

سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر، مصير حسام عبد المجيد مع الزمالك، بعد انتهاء عقده.  

وقال سيف زاهر عبر برنامجه التلفزيوني: "حسام عبد المجيد على رادار نادي الزمالك، ولكن طلبات اللاعب بتزيد ووصل لـ40 مليون جنيه في السنة".

وتابع: “الزمالك لازم يخلص مع حسام عبد المجيد لإن الوقت بيجري والأمور صعبة”.

وأعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار التدريبات الجماعية للفريق دون الحصول على راحة، وذلك في إطار التحضير المبكر للمواجهة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتجاوز عقبة مودرن سبورت
 

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويدعم موقفه في جدول الترتيب.
 

رفض الراحة بعد الفوز

على الرغم من الانتصار الأخير، رفض الجهاز الفني بقيادة فيريرا منح اللاعبين أي فترة راحة، حيث شدد على أهمية استغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد الفوز، وتحويلها إلى دافع قوي للاستعداد بأقصى جدية للمباراة القادمة أمام فاركو.

