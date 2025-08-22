قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كولومبيا.. مقتل 8 ضباط شرطة في مقاطعة أنتيوكيا وسط تصاعد أعمال عنف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها.. هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر
نقابة الصحفيين تنظم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
ترامب يوزّع البيتزا والهامبرجر على قوات الأمن في واشنطن | فيديو وصور
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هترجع تكسر الدنيا.. الغندور يوجه رسالة لأحمد حمدي بعد العودة من الإصابة

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على إصابة لاعب الزمالك أحمد حمدي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “أحمد حمدي لاعب جامد جدا كل الزملكاوية منتظرين عودتك اتمرن كويس واشتغل علي العامل البدني عشان المهارة موجودة وهترجع تكسر الدنيا”.

وكشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن الحالة الصحية للاعب خط الوسط أحمد حمدي، بعد التساؤلات المتكررة من الجماهير حول غيابه عن المشاركة منذ انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح الجهاز الطبي، أن اللاعب يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية، مما حال دون مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية. 

ومن المقرر أن يخضع حمدي لفحوصات طبية دقيقة اليوم الجمعة، لتحديد حجم الإصابة بشكل نهائي، والوقوف على مدى قدرته على الانضمام إلى التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

الجهاز الطبي يطمئن الجماهير على محمد صبحي

على جانب آخر، أعلن الجهاز الطبي للقلعة البيضاء أن الحارس الدولي محمد صبحي تعرض لإصابة طفيفة تمثلت في حالة إعياء ودوار عقب نهاية مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت.

وأكدت الفحوصات التي خضع لها اللاعب أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث تم الاطمئنان على سلامته فور انتهاء اللقاء، ليواصل استعداداته بصورة طبيعية مع الفريق
 

أحمد حمدي الغندور خالد الغندور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد