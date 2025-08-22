هترجع تكسر الدنيا.. الغندور يوجه رسالة لأحمد حمدي بعد العودة من الإصابة

علق الإعلامي خالد الغندور، على إصابة لاعب الزمالك أحمد حمدي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “أحمد حمدي لاعب جامد جدا كل الزملكاوية منتظرين عودتك اتمرن كويس واشتغل علي العامل البدني عشان المهارة موجودة وهترجع تكسر الدنيا”.

وكشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن الحالة الصحية للاعب خط الوسط أحمد حمدي، بعد التساؤلات المتكررة من الجماهير حول غيابه عن المشاركة منذ انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح الجهاز الطبي، أن اللاعب يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية، مما حال دون مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع حمدي لفحوصات طبية دقيقة اليوم الجمعة، لتحديد حجم الإصابة بشكل نهائي، والوقوف على مدى قدرته على الانضمام إلى التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

الجهاز الطبي يطمئن الجماهير على محمد صبحي

على جانب آخر، أعلن الجهاز الطبي للقلعة البيضاء أن الحارس الدولي محمد صبحي تعرض لإصابة طفيفة تمثلت في حالة إعياء ودوار عقب نهاية مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت.

وأكدت الفحوصات التي خضع لها اللاعب أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث تم الاطمئنان على سلامته فور انتهاء اللقاء، ليواصل استعداداته بصورة طبيعية مع الفريق

