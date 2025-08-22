لاعب الأهلي السابق: ديانج لا يجلس احتياطيا.. وألفينا صفقة بارزة للزمالك

أكد رمضان السيد، لاعب الأهلي الأسبق، أن الفارس الأحمر لم يظهر بالشكل المطلوب أمام مودرن سبورت، لكنه نجح في تعديل خطته وأدائه بشكل أفضل خلال مواجهة فاركو الأخيرة.



وأضاف السيد، خلال برنامج الماتش مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن عمر الساعي أحدث فارقًا كبيرًا مع المصري البورسعيدي وما زال أمامه الكثير ليقدمه، مشددًا على أن هناك بعض الأندية مثل البنك الأهلي تحتاج إلى مزيد من الانسجام.

وتابع نجم الأهلي الأسبق حديثه قائلاً إن أليو ديانج لا يمكن أن يجلس على مقاعد البدلاء لصالح أي لاعب آخر، لأنه عنصر لا غنى عنه في وسط ملعب الأهلي ويجب الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

وعن الزمالك، أوضح رمضان السيد أن الفريق يحقق الانتصارات لكنه لم يُختبر بعد للحكم على صفقاته الجديدة بشكل نهائي، لافتًا إلى أن التونسي محمد علي بن رمضان يُعد من أبرز الصفقات في الدوري المصري، كما أن البرازيلي ألفينا بيزيرا سيكون له دور مهم مع الفريق الأبيض خلال الموسم الجاري.