لاعب الزمالك السابق: المحلة سيعتمد على الدفاع الحديدي أمام الأهلي

تحدث رامي سعد لاعب نادي الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي وغزل المحلة المرتقبة في دوري نايل.

وقال رامي سعد خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مباراة الأهلي وغزل المحلة ستكون صعبة للغاية على الأحمر، وعلاء عبد العال سيعتمد على الدفاع الحديدي".

وأضاف: "الأهلي سيواجه صعوبة أمام غزل المحلة وستكون أصعب من مواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولى لأن زعيم الفلاحين سيلعب بشكل دفاعي أقوى من مودرن".

وتابع: "على ريبييرو أن يتفادى سيناريو مباراة مودرن سبورت أمام غزل المحلة وأن يجهز من الآن طريقة لخلخلة دفاعات علاء عبد العال".

وتطرق رامي سعد للحديث عن تألق عمر الساعي لاعب الأهلي المعار إلى المصري، قائلًا: "كولر لم يمنح الساعي فرصة كاملة للمشاركة مع الأهلي، بسبب رغبة كولر في تحقيق الفوز دائمًا وعدم تجربة لاعبين جدد".

واختتم: "لو حصل عمر الساعي على فرصة كاملة مع الأهلي كان سيكون له شأن كبير مع النادي".