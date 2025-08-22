الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي وحالة محمد صبحي

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن الحالة الصحية للاعب خط الوسط أحمد حمدي، بعد التساؤلات المتكررة من الجماهير حول غيابه عن المشاركة منذ انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح الجهاز الطبي، أن اللاعب يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية، مما حال دون مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع حمدي لفحوصات طبية دقيقة اليوم الجمعة، لتحديد حجم الإصابة بشكل نهائي، والوقوف على مدى قدرته على الانضمام إلى التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

الجهاز الطبي يطمئن الجماهير على محمد صبحي

على جانب آخر، أعلن الجهاز الطبي للقلعة البيضاء أن الحارس الدولي محمد صبحي تعرض لإصابة طفيفة تمثلت في حالة إعياء ودوار عقب نهاية مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت.

وأكدت الفحوصات التي خضع لها اللاعب أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث تم الاطمئنان على سلامته فور انتهاء اللقاء، ليواصل استعداداته بصورة طبيعية مع الفريق



فوز مهم للأبيض أمام مودرن سبورت

حقق نادي الزمالك فوزاً ثميناً على مضيفه مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاءت أهداف الزمالك عن طريق الثنائي الجديد خوان ألفينا وشيكو بانزا، ليؤكد الوافدون الجدد حضورهم القوي منذ بداية مشوار الدوري.

وبهذا الانتصار يرفع الزمالك رصيده من النقاط، ويواصل المنافسة بقوة على صدارة جدول الترتيب، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة.

الجماهير تترقب عودة الغائبين

تنتظر جماهير الزمالك عودة أحمد حمدي إلى التدريبات والمشاركة في المباريات الرسمية بعد التعافي من إصابته، في ظل حاجة الفريق لجهوده في وسط الملعب. كما يترقب عشاق الأبيض الاطمئنان على جاهزية محمد صبحي بشكل كامل قبل المواجهات المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول المباريات



