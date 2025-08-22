قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عقب ثنائية مودرن.. فيريرا يقرر مواصلة التدريبات دون راحة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار التدريبات الجماعية للفريق دون الحصول على راحة، وذلك في إطار التحضير المبكر للمواجهة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتجاوز عقبة مودرن سبورت
 

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويدعم موقفه في جدول الترتيب.
 

رفض الراحة بعد الفوز

على الرغم من الانتصار الأخير، رفض الجهاز الفني بقيادة فيريرا منح اللاعبين أي فترة راحة، حيث شدد على أهمية استغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد الفوز، وتحويلها إلى دافع قوي للاستعداد بأقصى جدية للمباراة القادمة أمام فاركو.

موعد المران الجديد

ومن المقرر أن ينطلق المران الجماعي للزمالك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الكلية الحربية، بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين. ويركز الجهاز الفني على تصحيح بعض الأخطاء التكتيكية التي ظهرت في اللقاء السابق، بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

مواجهة فاركو تقترب
 

ويواصل الزمالك تحضيراته لمباراته المقبلة أمام فاركو، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. ويطمح الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وحصد العلامة الكاملة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب منذ الأسابيع الأولى للبطولة.

هدف فيريرا مع الزمالك

يسعى المدرب البلجيكي إلى فرض أسلوبه التكتيكي بشكل أكبر على الفريق، من خلال تكثيف التدريبات وعدم منح فترات توقف طويلة، بهدف خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين والوصول إلى التشكيل الأمثل الذي يمنح الزمالك القدرة على الاستمرار في المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.


 

