أبرز مباريات اليوم الجمعة 22-8-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج فى الدوري الألماني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست هام X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



باريس سان جيرمان X أنجيه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



الغرافة X العربي – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الشمال X الريان – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS one

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة



بني ياس X اتحاد كلباء – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

الشارقة X الجزيرة – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



كينيا X مدغشقر – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6



تنزانيا X المغرب – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6