أبرز مباريات اليوم الجمعة 22-8-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج فى الدوري الألماني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان X أنجيه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
الغرافة X العربي – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one
الشمال X الريان – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS one
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة
بني ياس X اتحاد كلباء – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
الشارقة X الجزيرة – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
كينيا X مدغشقر – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
تنزانيا X المغرب – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6