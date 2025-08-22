محمد الشناوي ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم بعد وفاة والده.. شاهد

انتظم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، في مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز، عقب وفاة والده.

محمد الشناوي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام منافسه غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي استعدادته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بعد راحة سلبية استمرت 48 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز الأخير على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمباريات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وشهد ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مساء أمس الخميس، وقوف لاعبي الزمالك ومودرن سبورت وطاقم التحكيم دقيقة حدادًا على روح والد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وذلك قبل انطلاق المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".