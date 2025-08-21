قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دقيقة حدادا على روح والد محمد الشناوي قبل انطلاق مواجهة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

إسلام مقلد

شهد ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، وقوف لاعبي الزمالك ومودرن سبورت وطاقم التحكيم دقيقة حدادًا على روح والد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وذلك قبل انطلاق المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

رصيد الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 4 نقاط بعدما استهل مشواره بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب. في المقابل، يملك مودرن سبورت الرصيد نفسه بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الأهلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض تشكيلته التي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.
خط الوسط: محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر، شيكوا بانزا، عبد الله السعيد.
خط الهجوم: عدي الدباغ.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الزمالك

في المقابل، اختار مجدي عبد العاطي مدرب مودرن سبورت التشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.
خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال.
خط الهجوم: إيبا، حسام حسن.

طاقم التحكيم

يقود اللقاء الحكم مصطفى الشهدى، ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد حسام طه مساعدين، وأحمد ناجي حكمًا رابعًا، بينما يتولى حسام عزب مسؤولية تقنية الفيديو "VAR" بمساعدة محمد محمود لطفي.

المواجهة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لتقارب النقاط بين الفريقين ورغبة كل طرف في التقدم بخطوة جديدة في سباق الدوري مع بداية الموسم.

ستاد هيئة قناة السويس ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الزمالك مودرن سبورت والد محمد الشناوي دقيقة حدادً

