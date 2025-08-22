قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
موعد مباراة الزمالك وفاركو في الجولة الرابعة بالدوري

ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فاركو على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

حقق الزمالك الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

أحرز أهداف الزمالك البرازيلي خوان ألفينا فى الدقيقة 12 قبل أن يضيف شيكو بانزا الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم قلص الونش لـ مودرن سبورت فى الدقيقة 58 بالخطأ فى مرماه.

بهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة السابعة فى الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى بهدفين نظيفين والتعادل السلبي مع المقاولون فى الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة، بينما توقف رصيد مودرن عند النقطة الرابعة، من تعادل أمام الأهلي بهدفين لمثلهما فى الجولة الأولى والفوز على الاتحاد السكندري فى الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بالتساوي مع المصري البورسعيدي فى المركز الأول.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

مدمرات أمريكية

ترامب أمر بتحريكها قرب فنزويلا.. ما هي مدمرات إيجيس؟

الشعور بـ تنميل و«شكة الأصابع» كالإبر .. علام يدل ؟

الشعور بتنميل وشكة الأصابع كالإبر.. علام يدل؟

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

