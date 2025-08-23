قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النزول بالحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات الثانوي العام بالشرقية

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام  ( فصول الخدمات ) للعام الدراسي 2025/ 2026 الي 195 درجة وذلك لاستكمال النسبة المستهدفة وتحقيق الكثافات المطلوبة.

كما قرر محافظ  الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني ( الصناعي – الزراعي – التجاري – التعليم والتدريب المزدوج)  بعدد من المدارس بنطاق المحافظة طبقا للكشف المرفق.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض علي المحافظ تتضمن الإحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس الثانوي العام والفني وصولا" لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.

الشرقية محافظ الشرقية الأول الثانوي الثانوي العام

