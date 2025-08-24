ابنه أنهى حياته ..ضبط المتهم بالتخلص من صاحب فرقة أفراح بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من كشف غموض العثور على جثة صاحب فرقة أفراح داخل شقته بمدينة أبوكبير، وتبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليه الذي انهال عليه طعنا بسلاح أبيض أثناء نومه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد بالعثور على " م أ أ " 60 سنة جثة هامدة داخل شقته بالطابق الثالث، وتبين إصابته بجرح طعني في الظهر.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، فيما تحرر المحضر رقم 4989 إداري مركز أبوكبير لسنة 2025، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأولية، أن نجل المجني عليه، البالغ من العمر 33 عاما، هو من ارتكب الواقعة لغضبة من والده لزواجه عرفيا من سيدة قبل 4 أشهر حيث سدد له عدة طعنات متفرقة وفر هاربا وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.