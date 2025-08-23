القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية مكثفة على دير البلح وجباليا والمناطق الشرقية من غزة

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من دير البلح، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تكثف تحليقها في أجواء قطاع غزة بشكل عام، وتشن غارات متفرقة على عدد من المحافظات، من بينها جباليا شمال القطاع، مشيرًا إلى أن إحدى الغارات استهدفت منزلًا في دير البلح وسط غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

ونوه «جبر»، خلال مداخلة عبر الهواء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأن شهود عيان أكدوا وجود عائلات فلسطينية داخله، وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين.

وأوضح أن فرق الإغاثة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى منطقة جباليا النزلة شمال القطاع، بسبب استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي، وهو ما يزيد من صعوبة إنقاذ المصابين وإنقاذ العالقين في المنطقة.

وشدد على أن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت استهدافها المكثف للمناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث شنت عدة غارات على أحياء الزيتون والشجاعية ومنطقة الصبرة، ما تسبب في أضرار واسعة وزاد من معاناة السكان المدنيين.