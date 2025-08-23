قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية مكثفة على دير البلح وجباليا والمناطق الشرقية من غزة

إسراء صبري

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من دير البلح، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تكثف تحليقها في أجواء قطاع غزة بشكل عام، وتشن غارات متفرقة على عدد من المحافظات، من بينها جباليا شمال القطاع، مشيرًا  إلى أن إحدى الغارات استهدفت منزلًا في دير البلح وسط غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

ونوه «جبر»، خلال مداخلة عبر الهواء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأن شهود عيان أكدوا وجود عائلات فلسطينية داخله، وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين.

وأوضح أن فرق الإغاثة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى منطقة جباليا النزلة شمال القطاع، بسبب استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي، وهو ما يزيد من صعوبة إنقاذ المصابين وإنقاذ العالقين في المنطقة.

وشدد على أن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت استهدافها المكثف للمناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث شنت عدة غارات على أحياء الزيتون والشجاعية ومنطقة الصبرة، ما تسبب في أضرار واسعة وزاد من معاناة السكان المدنيين.

دير البلح قطاع غزة غزة

