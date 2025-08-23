قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: المجاعة في غزة جريمة إبادة متعمدة تستوجب تدخلا دوليًا عاجلا

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة بشكل رسمي في قطاع غزة يُمثل جرس إنذار صارخ للمجتمع الدولي بأسره، ويكشف حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني إنسان يعيشون تحت حصار خانق منذ ما يقرب من عامين.

وأوضح الدكتور أيمن محسب، أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وقال "محسب"،  إن التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي الذي أعلنه "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" بمشاركة الأمم المتحدة، أثبت بصورة قاطعة أن نصف مليون إنسان في غزة يعيشون في المرحلة الخامسة "المجاعة"، فيما يواجه أكثر من مليون آخرين ظروف انعدام حاد للأمن الغذائي.

ولفت إلى أن استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر أمام الغذاء والدواء والمياه، يُعني أن الكارثة مرشحة للتفاقم بشكل غير مسبوق.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية ، إلى أن وفاة الرضيعة الفلسطينية غدير بريكة، البالغة من العمر خمسة أشهر، بسبب الجوع ونقص الحليب والعلاج، تمثل صورة موجعة تختزل مأساة آلاف الأطفال الغزيين الذين يواجهون خطر الموت جوعا ومرضا في ظل صمت دولي غير مبرر.

وأكد  أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات واضحة وفق القانون الدولي والإنساني تفرض عليها ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، غير أن ما يجري هو انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وطالب "محسب"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والجاد لوقف سياسات التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال.

وشدد على أن المساعدات المتكدسة على الحدود لا تعني شيئا ما دامت ممنوعة من الوصول إلى مستحقيها، قائلا:" المطلوب الآن ليس المزيد من بيانات الشجب، وإنما فرض إجراءات عملية لإجبار الاحتلال على فتح المعابر وضمان وصول المساعدات بشكل عاجل وواسع النطاق."

كما دعا الدكتور أيمن محسب، القوى العربية والدولية الفاعلة  إلى تحريك الرأي العام العالمي، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية على الدول الداعمة للاحتلال من أجل وقف هذه الجريمة المستمرة.

وقال: "غزة اليوم تجسد أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث، وصمت العالم سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية إذا لم يتم التدخل الآن لإنقاذ المدنيين من الموت جوعا".

