إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستنهار ما لم يتم السيطرة على غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي عن مصدر عسكري، أن نتنياهو مصر على المضي بالهجوم على مدينة غزة.

ولفت إلى أن نتنياهو يدرك أن حكومته ستنهار إن لم تتم عملية السيطرة على غزة.

وفي هذا السياق..أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت أن 67 مواطناً روسياً مع أقاربهم ما زالوا في قطاع غزة، مؤكدة أن الدبلوماسيين الروس على تواصل مباشر معهم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك": "وفقاً للبعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يزال حتى اليوم 67 مواطناً روسياً وأقاربهم في قطاع غزة".